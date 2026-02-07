Зеленский может лишиться президентского кресла уже через 3 месяца

Reuters: Вашингтон и Киев говорили об организации выборов на Украине в мае

Представители Вашингтона и Киева говорили о возможности организации в мае на территории Украины всеобщих выборов. Также поднимался вопрос о проведении референдума по поводу вероятных договоренностей о завершении конфликта, рассказали Reuters источники, сообщает ТАСС .

США и Украина обсудили, что любые варианты сделки в конечном счете собираются вынести на референдум. В один момент с этим в стране проведут всеобщие выборы.

На переговорах в Абу-Даби в ОАЭ спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и зять главы США Джаред Кушнер обсуждали с Украиной вопрос голосования. Представителям Киева сказали, что будет хорошо, если выборы проведут «скоро».

В Абу-Даби 4 и 5 февраля был организован второй раунд переговоров по Украине. В нем участвовали делегации этой страны, Соединенных Штатов и РФ.

