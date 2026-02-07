Публика жестоко обошлась со спортсменами из США и Израиля на Олимпиаде

сегодня в 08:12

Спортсменов из США и Израиля освистали во время открытия Олимпийских игр

Делегацию спортсменов из Соединенных Штатов и Израиля освистали, когда проходила церемония открытия зимних Олимпийских игр. Люди также отреагировали на американского вице-президента Джей Ди Вэнса, показанного на экранах стадиона в период прохода представителей США, рассказал корреспондент ТАСС с места событий.

До этого публика освистала делегацию спортсменов из Израиля.

Церемония открытия Олимпийских игр прошла 6 февраля в итальянских Милане, Ливиньо, Предаццо и Кортина-д’Ампеццо. Мероприятие будет идти до 22 февраля.

Представители стран поучаствуют в восьми видах спорта, которые затрагивают 16 дисциплин. Это на семь больше, чем во время прошлых Олимпийских игр 2022 года в китайском Пекине.

