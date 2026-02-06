В Италии стартовала церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр

Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр 2026 года началась на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, следует из трансляции.

Соревнования будут проходить с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Спортсмены примут участие в восьми видах спорта, охватывающих 16 дисциплин, что на семь больше, чем в предыдущих зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

На Олимпиаде ожидается участие около 2900 спортсменов из 92 Национальных олимпийских комитетов, включая команду беженцев, а также атлетов из России и Белоруссии, которые будут выступать под нейтральным флагом.

