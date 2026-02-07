В России началась «охота» на водителей бизнес-такси

Таксистам бизнес-класса одной из крупнейших компаний России массово выписывают штрафы. Причина в отсутствии их в реестре перевозчиков, сообщает « 112 ».

Водители такси по тарифу «бизнес» пожаловались на увеличение количества задержаний и штрафов. Иногда им поступает заказ на поездку с несколькими точками.

Когда таксист привозит клиента до одной из них, его останавливает работник ГАИ и просит документы. Затем к авто подходит еще один. Он одет в гражданскую одежду, но на груди носит камеру.

Если у таксиста машина любого цвета, кроме желтого, как указано в законе, у него проверяют наличие разрешения на перевозку. Если человека не обнаружат в реестре перевозчиков, его могут забрать в отдел.

Автомобиль отгонят на аварийную стоянку. Также водителям выписывают штраф в размере двух тыс. рублей и рекомендуют регистрироваться в реестре.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.