США сняли санкции с Задорнова из-за позитивных изменений

По информации СМИ, американский чиновник заявил, что причиной снятия санкций стали «позитивные изменения в поведении», отвечающие национальным интересам Вашингтона. Подробности дела Задорнова пока не раскрываются.

Чиновник подчеркнул, что снятие санкций, а также их введение — это инструмент внешней политики США. Цель рестрикций — не наказание, а достижение позитивных изменений.

Задорнов попал в санкционный список США в апреле 2022-го вместе с банком «Открытие», который он тогда возглавлял. После этого он покинул пост главы кредитной организации.

