США сняли санкции с Задорнова из-за позитивных изменений
США сняли санкции с бывшего министра финансов России, экс-главы банка «ФК Открытие» Михаила Задорнова, сообщает РБК.
По информации СМИ, американский чиновник заявил, что причиной снятия санкций стали «позитивные изменения в поведении», отвечающие национальным интересам Вашингтона. Подробности дела Задорнова пока не раскрываются.
Чиновник подчеркнул, что снятие санкций, а также их введение — это инструмент внешней политики США. Цель рестрикций — не наказание, а достижение позитивных изменений.
Задорнов попал в санкционный список США в апреле 2022-го вместе с банком «Открытие», который он тогда возглавлял. После этого он покинул пост главы кредитной организации.
