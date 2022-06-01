РИАМО - 1 июн. Компания «Мосинжпроект» пользуется технологиями информационного моделирования (ТИМ) при строительстве Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий столичной подземки, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Специалисты холдинга впервые осуществляют проектирование целых линий метро с применением технологий информационного моделирования. Каждая единая информационная модель линии метро содержит графическую информацию и всю рабочую документацию по станциям, перегонам и притоннельным сооружениям», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что сейчас проектируются 5 станций и перегонов Рублево-Архангельской линии, а еще 10 станций и перегонов Бирюлевской ветки.

Как рассказал гендиректор компании «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, информационные технологии применяют при создании станции «ЗИЛ» и перегона от нее до станции «Крымская» будущей Троицкой линии Мосметро.

«Особенностью станционных комплексов метрополитена является большое количество различного оборудования и инженерных систем. К примеру, помимо общеобменной вентиляции, кондиционирования, электро- и водоснабжения, устанавливаемых в большинстве в промышленных и гражданских зданиях, стабильную работу метро обеспечивают тоннельная вентиляция, различные виды связи, системы автоматики телемеханики движения поездов, автоматизированные системы диспетчерского управления и другие», – подчеркнул Кравцов.

Он добавил, что все оборудование нужно установить определенном пространстве. И это получается сделать, если применять единую информационную модель.

Как рассказал и.о. замгендиректора компании по инжинирингу Михаил Надот, с помошью информационных технологий проводить работы одновременно всем специалистам-проектировщикам, а потом и строителям. Уровень взаимодействия становится лучше, снижается число ошибок, а скорость работы растет.

Надот также напомнил, что создание объектов метрополитена предъявляет высокие требования к создаваемым ТИМ-моделям.

Ввод Рублево-Архангельской линии метро позволит улучшить транспортное обслуживание ряда районов столицы и свяжет активно развивающуюся территорию в Рублево-Архангельском со станциями Большого кольца подземки.

Создание Бирюлевской линии улучшит транспортное обслуживание юга и юго-востока Москвы. Радиальная ветка пройдет по территориям 7 районов – Даниловского, Нагатинского затона, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное и Печатников.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.