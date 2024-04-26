сегодня в 16:31

ФАС потребовала от авиакомпаний объяснить повышение цен на билеты

Федеральная антимонопольная служба России призвала авиакомпании скорректировать цены на перевозки. Это необходимо для того, чтобы обеспечить их доступность, сообщает ТАСС.

ФАС следит за ситуацией на данном рынке. Она отправила «Уральским авиалиниям», «Аэрофлоту», «Победе», UTair, NordWind, Smartavia письм с требованиями предоставить пояснения относительно проводимой ценовой политики, а также анализ роста стоимости авиабилетов.

Кроме того, авиакомпании должны передать антимонопольной службе коммерческую политику или иной акт, который определяет ценообразование на 2023–2024 годы.

Многие россияне жалуются в ФАС на рост стоимости авиабилетов. Служба взяла на контроль алгоритмы ценообразования.