РИАМО - 1 июн. В мире не существует самостоятельной вакцины от оспы обезьян, но предполагается, что вакцинация от натуральной оспы способна снизить риск тяжелого течения болезни. Защититься от заражения также помогут ношение масок и регулярное мытье рук, сообщила РИАМО врач-инфекционист, педиатр «СМ-Клиника», доктор медицинских наук, доцент Татьяна Ковалева.

«В 1979 году ВОЗ было объявлено о ликвидации натуральной оспы в мире. В СССР вакцинация проводилась примерно до 1982 года, в последующем была прекращена. В настоящее время против натуральной оспы иногда прививаются сотрудники некоторых лабораторий и медицинских учреждений», - сказала Ковалева.

Она добавила, что большинство людей младше 40 лет не имеют вакцинации против натуральной оспы.

«Оспа обезьян – чаще всего самокупирующееся заболевание, не требующее лечения. В тяжелых случаях может быть показан противооспенный иммуноглобулин. В январе 2022 г. для лечения оспы обезьян в ЕС был одобрен разработанный ранее в США для лечения натуральной оспы противовирусный препарат тековиримат», - рассказала врач.

Она отметила, что в мире не существует самостоятельной вакцины от оспы обезьян. Вакцина, основанная на штамме вируса коровьей оспы, была одобрена для профилактики оспы обезьян в Канаде и США, в Евросоюзе. В настоящее время ВОЗ рассматривает разработку рекомендаций об использовании вакцин для профилактики обезьяньей оспы.

«Методами же индивидуальной защиты являются ношение масок и защита кожных покровов, регулярное мытье рук», - заключила инфекционист.

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