РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. В Подольском городском суде после сообщения о минировании провели эвакуацию, информация не подтвердилась, сообщили «РИАМО в Подольске» в пожарной охране.

Специальные службы проверили Подольский городской суд на Революционном проспекте, 57/22. Сотрудники полиции провели эвакуацию людей.

Для отработки информации задействовали кинологов, следственно-оперативную группу, а также дежурные наряды УМВД. Еще туда выезжала машина пожарной охраны с экипажем из 5 человек.

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