РИАМО - 1 июн. Депутат Госдумы Сергей Морозов и депутат Мособлдумы Сергей Маликов рассказали о предстоящих планах в рамках реализации партийного проекта «Единой России» «Выбирай свое», передает корреспондент РИАМО.

Мероприятие, приуроченное ко Дню российского предпринимательства, прошло в красногорском ДК «Подмосковье».

Депутат Госдумы Сергей Морозов в своем выступлении акцентировал внимание на важности промышленной и технологической самостоятельности России с опорой на партийный проект «Выбирай свое».

«Партийный проект «Выбирай свое» будет направлен на индустриальное и технологическое превосходство, суверенитет нашей страны», – заявил Морозов.

«Выбирай свое» – федеральный партийный проект «Единой России», созданный с целью реализации импортозамещения на законодательном уровне.

«Сегодня мы стоим на перепутье, когда государство и бизнес не могут быть по разные стороны. Сегодня тот момент, когда мы должны быть в одной команде и помогать друг-другу! Продовольственная безопасность, импортозамещение – все то, что мы реализуем в рамках партийного проекта «Выбирай свое», – отметил Маликов.

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