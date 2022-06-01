РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 июн. Отдел «Усадьба Костино» Музейного объединения «Музеи наукограда Королев» временно закрыт для посещения, сообщила директор Музейного объединения города Елена Куценко.

Отдел закрыли в связи с работами по реконструкции парка усадьбы Костино, проходящими в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» с 1 июня по 25 октября.

Руководство музея приносит свои извинения за временные неудобства.

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