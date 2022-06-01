РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. Народный коллектив «Студия декоративно-прикладного искусства «Рукодельница» Дома культуры «ЗиО» Подольска победил на областном конкурсе, сообщает пресс-служба администрации округа.

30 мая в Одинцове на базе ДК «Солнечный» прошло финальное мероприятие регионального онлайн марафона-конкурса «Долголетие в творчестве». Городской округ Подольск представляли ДК«ЗиО», ДК им. 1 Мая и СДК «Молодежный».

До начала концертной программы и церемонии награждения победителей организовали выставку более 600 участников конкурса из 17 муниципалитетов Подмосковья. В нее включили изделия из бисера и куклы, вязаные сумки и вышивку, расписные подносы и лоскутные одеяла, белоснежные салфетки, изделия в технике пэчворк и многое другое.

В создании коллективной работы «Чаепитие в Лукоморье» принимали участие практически все члены студии. В сказочную экспозицию вошли работы в технике классического декупажа, лепки, куклы Тильда и многие другие. В Лукоморье есть кузница, домик травницы, мельница, карусель с лошадьми. Вокруг еловый лес с грибами, есть поляна с домиком Бабы Яги и русская печь с черным котом. В деревеньке посажены огороды. Чай из самовара пьют бабушка и внучка.

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