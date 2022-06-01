РИАМО - 1 июн. В Подмосковье врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 121 пациента. С начала пандемии заболевание побороли уже 954 979 жителей региона, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки на территории Московской области выявили 208 новых случаев заражения Covid-19. За сутки не умер ни один инфицированный.

За время пандемии в регионе зарегистрировали 975 877 случаев инфицирования. Число жертв опасной инфекции составило 15 081.

Врачи рекомендуют не пренебрегать профилактикой коронавируса и своевременно проходить вакцинацию и ревакцинацию.

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