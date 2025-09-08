В интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что международное понимание причин специальной военной операции на Украине постепенно растет.

По его словам, это стало возможным благодаря систематической работе Владимира Путина по разъяснению позиции Москвы мировым лидерам.

Песков подчеркнул, что кризис был спровоцирован не действиями России, а государственным переворотом 2014 года на Украине, который, по мнению Кремля, был инспирирован Западом для вовлечения страны в НАТО.

Российский лидер неоднократно указывал на необходимость устранения первопричин конфликта — прежде всего, гарантий нейтрального статуса Украины и прекращения попыток ее интеграции в альянс. Несмотря на то, что Песков признал наличие «света в конце тоннеля» в вопросах урегулирования, он воздержался от конкретных прогнозов по срокам.