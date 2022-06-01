РИАМО - 1 июн. За прошедшие сутки на территории Московской области выявили 208 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зарегистрированных случаев составило 975 877, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В медучреждения за минувшие 24 часа доставили 85 пациентов с положительным результатом скрининга на коронавирус.

С начала пандемии в регионе провели свыше 17 млн ПЦР-тестов на коронавирус. Это единственный метод выявления опасного заболевания.

В Подмосковье от коронавируса полностью вакцинировались более 5,2 млн человек. Поставить прививку по-прежнему можно бесплатно в госполиклиниках.

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