РИАМО - 1 июн. Общая готовность автомобильной дороги «Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево» оценивается в 75%, обустройство дорожного покрытия выполнено на 60%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Новая магистраль протяженностью 11,9 км начала строиться в марте 2019 года. В настоящее время полностью выполнено устройство земляного покрытия», - рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что участок будет состоять из 4 полос движения, а на эстакаде и путепроводе их будет 6. Будет построено 3 искусственных сооружения.

«Шестиполосная эстакада вдоль хода Варшавского шоссе готова на 90%. Установлены 10 железобетонных опор, четыре пролета, ограждение, смонтированы подпорные стенки. Осталось уложить верхний слой и нанести разметку: эти работы мы проведем перед вводом объекта в эксплуатацию», - уточнил Бочкарев.

Второе искусственное сооружение - путепровод через ж/д пути МЦД-2 – готов на 80%. Там уже установили опоры, выполнили надвижку пролетов, укрепили откосы, сделали подпорные стеки и смонтировали коммуникации.

Наполовину готов и мост через реку Десна.

«В настоящее время возведены все опоры и части пролетов, большая часть подпорных стенок», - пояснил Бочкарев.

Магистраль «Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево» поперечным маршрутом соединит Калужское и Варшавское шоссе, Троицк и Щербинку, улучшив транспортную ситуацию в деревнях Яковлево, Черепово, Кувекино, Евсеево, Алхимово, Андреевское и ЖК поселений Десеновское и Рязановское.

Проще будет добраться до станций МЦД-2, в том числе до ТПУ «Остафьево». Сформируется дополнительное транзитное сообщение между западной и восточной частями города Щербинки, что разгрузит существующий путепровод.

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