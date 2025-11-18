Минтранс назвал ключевые условия для распространения аэротакси

Поэтапное внедрение летающих такси в российских регионах будет зависеть от трех ключевых факторов: успешности испытаний, развития нормативной базы и готовности субъектов Федерации инвестировать в необходимую инфраструктуру.

Как сообщили ТАСС в Минтрансе РФ, самарская модель станет пилотной для отработки технологических и организационных решений. «Проекты должны быть коммерчески оправданы: от стоимости билета и грузоперевозки до масштабов спроса», — подчеркнули в министерстве.

Экспериментальный правовой режим Самарской области, к которому уже присоединились Оренбургская и Сахалинская области, а также Еврейская автономная область, признан одним из наиболее успешных в стране благодаря сочетанию развитого кластера беспилотной авиации, заинтересованности властей и возможности тестировать как грузовые, так и пассажирские перевозки.

Важную роль в масштабировании технологии сыграет Единая система идентификации беспилотного транспорта на базе «ЭРА-ГЛОНАСС», создаваемая по поручению президента Владимира Путина. С

истема позволит поэтапно снимать ограничения на полеты в 70 регионах страны, открывая возможности для создания коммерческих флотов аэротакси.