Лондон и Вашингтон договорились о совместных усилиях по достижению полной энергетической независимости от российских поставок ядерного топлива, сообщает ТАСС .

Согласно меморандуму о взаимопонимании, подписанному в сентябре, страны намерены создать безопасные и надежные цепочки поставок современного

топлива для атомных электростанций с перспективой полного отказа от российских ресурсов к концу 2028 года. Документ также предусматривает расширение сотрудничества в области перспективных технологий, включая искусственный интеллект и квантовые вычисления.

На фоне этих планов поступают сообщения о значительных экономических потерях некоторых европейских стран от антироссийских санкций — в частности, Болгария оценивает свои убытки в 15-20 миллиардов евро. При этом отдельные государства ЕС, включая Болгарию и Румынию, как сообщается, продолжают поиск способов сохранения доступа к российской нефти, несмотря на действующие ограничительные меры.