РИАМО - 1 июн. Готовность правоповоротной эстакады с улицы Верхние Поля на внутреннюю сторону МКАД оценивается в 40%. Продолжается реконструкция и второй развязки на юго-востоке столицы, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На юго-востоке столицы в рамках строительства Южной рокады продолжается реконструкция двух транспортных развязок – на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля и улицей Капотня», - рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Общестроительная готовность двух реконструируемых развязок сегодня оценивается в 12%. Сейчас обустраиваются опоры эстакады в улицы Верхние Поля.

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что в рамках проекта реконструкции развязок в городе строятся 6 эстакад, 3 путепровода, подземный пешеходный переход недалеко от дома №1 в 1-м Покровском проезде, 2 надземных перехода – со стороны парка Кузьминки-Люблино и от ТЦ «Мега» к ТЦ «Садовод».

«На участке реконструируют в общей сложности почти 16 км дорог. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина строительство хордовых магистралей завершим в 2023 году», – добавил Загрутдинов.

Развязка из нескольких уровней увеличит пропускную способность МКАД со стороны Москвы и Новоегорьевского шоссе, а также улицы Энергетиков со стороны Подмосковья. Это улучшит транспортную доступность Капотни, Люблино, Печатников, Дзержинского и Котельников.

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