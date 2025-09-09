В рамках форума «Москва 2030» для семей участников СВО провели экскурсию в метро

В рамках образовательной экскурсии «Тайны подземелья» 15 членов семей участников СВО посетили музей Мосметростроя, где смогли больше узнать о строительстве метро и героях-строителях в годы Великой Отечественной войны. Они также углубились в древнейшую историю Земли, прогулявшись по станциям метро, на стенах которых сохранились отпечатки аммонитов, белемнитов и других окаменелостей.

Данная познавательная программа была подготовлена Комплексом градостроительной политики и строительства Москвы и состоялась в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030».

Экскурсанты на время стали настоящими исследователями, разыскивая свидетельства древней эпохи на станциях «Площадь Ильича», «Добрынинская», «Курская», «Сретенский бульвар» и «Трубная». Среди их находок были следы кораллов, брахиопод, наутилусов, морских лилий и аммонитов. Для гостей также провели лекцию о том, как возводились станции и какие материалы при этом использовались. Они воочию убедились, что Московский метрополитен по праву считается не лишь красивейшим, но и несущим в себе массу познавательной информации о древних артефактах.

«Территория будущего. Москва 2030» — это форум, знакомящий жителей и гостей столицы с ключевыми инновациями и успехами во всех областях городской жизни. С 1 августа по 14 сентября запланировано проведение культурных, спортивных, образовательных и иных событий, которые освещают развитие одного из самых передовых мегаполисов мира. Этот масштабный проект помогает смоделировать облик столицы и заглянуть в ее ближайшее будущее. Официальный сайт форума: moscow2030.mos.ru.