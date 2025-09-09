сегодня в 07:13

До 24 градусов тепла будет в Московском регионе 9 сентября

Днем 9 сентября в Москве и области ожидается от 22 до 24 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

9 сентября днем в Московском регионе ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер северо-восточный, от трех до восьми метров в секунду.

Ночью в Москве и области ожидается от семи до девяти градусов тепла. Будет небольшая облачность, осадков не ожидается. Ветер восточный, северо-восточный от трех до восьми метров в секунду.

Утром 8 сентября на севере Московской области образовались так называемые радиационные туманы. Это произошло из-за малооблачной погоды и высокой влажности.