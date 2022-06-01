РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. В первый день лета на базе 33 общеобразовательных организаций Подольска стартовала оздоровительная смена в лагерях с дневным пребыванием. Всего в них отдохнут около 3 тыс. школьников, сообщает администрация округа.

Накануне открытия школьных лагерей прошла выездная встреча представителей комитета по образованию администрации городского округа с администрацией МОУ СОШ №24. В этой школе в период оздоровительной кампании будет функционировать городской лагерь, в котором отдохнут 125 несовершеннолетних. В ходе встречи сотрудники комитета и родители ознакомились с территорией школы, где будут проводиться массовые мероприятия.

Возле школы есть современный стадион для занятий спортом, игровые зоны на пришкольной территории. Транспортная площадка, на которой проходят тематические занятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В школе ребят ждут уютные игровые и отрядные комнаты, спортивный зал, где будут работать кружки и секции, актовый зал для проведения праздников и концертов.

Большое внимание во время проведения июньской смены в лагере отведут военно-патриотическому воспитанию детей, продолжит свою работу обновленный школьный музей боевой славы. Также гости посетили столовую и ознакомились с 10-дневным цикличным меню.

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