РИАМО - 1 июн. Волонтеров, которые внесли значительный вклад в развитие добровольчества столицы и делали это не менее 2 лет, теперь будут отмечать памятным знаком «Волонтер Москвы». Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Каждый год знак отличия будут вручать не более чем 30 москвичам, отбирать их будут при участии экспертного совета по благотворительности и волонтерству Общественной палаты Москвы.

Знак будет выполнен в форме круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон. Его изготовят из золотистого металла. На лицевой стороне расположится основной элемент столичного герба – Святой Георгий Победоносец. Ниже и левее будет силуэт сердца, заполненный красной эмалью, а конец контура фигуры стилизуют под лавровую ветвь.

На другой стороне знака разместят надпись «Волонтер Москвы», а по кругу - «правительство Москвы».

В столице волонтерской деятельностью занимаются более 767 тыс. москвичей. В городе работает ресурсный центр «Мосволонтер», объединяющий свыше 140 тыс. добровольцев. Одним из ключевых проектов центра стала акция взаимопомощи #МыВместе, в рамках которой в пандемию добровольцы помогали москвичам, находящимся на самоизоляции.

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