Москва реализовала на торгах в I квартале 2025 года 849 парковочных мест

За первые три месяца текущего года на городских аукционах было продано 849 парковочных мест: 680 расположены в подземных паркингах, а 169 — в отдельно стоящих. Об этом сообщил глава Департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что жители столицы имеют возможность купить на торгах места в многоэтажных и подземных парковках, а также в отдельных боксах. Личное машино-место позволяет сэкономить время на поиск парковки и обеспечивает дополнительную защиту автомобиля.

«В I квартале текущего года жители столицы приобрели 849 машино-мест. Наибольшей популярностью пользовались лоты на востоке и западе Москвы, там было реализовано 214 и 161 парковочных мест соответственно. На юго-востоке с торгов ушли 136 объектов, на северо-западе — 83 и на севере — 69», — отметил Пуртов.

Он добавил, что в среднем за каждое место боролись шесть участников, что подтверждает высокую конкуренцию и популярность этого вида недвижимости.

Актуальный список объектов, выставленных городом на продажу, постоянно обновляется на Инвестпортале Москвы. В настоящее время доступно свыше 450 парковочных мест в различных районах столицы. В разделе «Имущество от города» размещена полная информация о лотах: фото, документы, условия продажи и форма участия. Там же можно совершить виртуальный 3D-тур по объектам.

Покупка недвижимости на городских торгах обладает рядом плюсов. Все этапы сделки проходят в цифровом формате. Для участия нужно зарегистрироваться на электронной площадке «Росэлторг» и оформить усиленную квалифицированную электронную подпись. Контракт заключается напрямую с собственником — городом или его учреждением, что обеспечивает прозрачность и юридическую надежность сделки.