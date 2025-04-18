В Королеве стартовал второй сезон фиджитал-турнира «Вспомни Первым»

В Королеве стартовал второй сезон Межрегионального интеллектуального фиджитал-турнира «Вспомни Первым». Участникам предстоит соревноваться в двух форматах: классическом и цифровом — об этом РИАМО сообщил председатель Организационного комитета МИФТ «Вспомни Первым» Матвей Панасик.

Фиджитал-турнир состоит из двух частей: классической и цифровой. Формат классической игры проходит стандартно в виде вопросов от ведущего и ответов от команд. Во время цифрового этапа участники соревнуются в виртуальной среде, выполняя задания в VR.

Участники проходят интеллектуальные испытания с аудиовизуальным наполнением от нейросети, отвечают на заданные от нее вопросы и многое другое, что формирует прикладные навыки работы с цифровыми технологиями и устойчивые знания об отечественных достижениях и возможностях.

Цифровую часть викторины создали и провели специалисты международного проекта «Удобный город». Они же предоставили свое VR-пространство для игры.

В первом турнире приняли участие более 700 школьников и студентов. Одна из фиджитал-викторин прошла на Международной выставке-форуме «Россия» ко Дню России. Финал стал межрегиональным событием в проекте, который объединил более 70 участников из Москвы и Московской области в Международный день дружбы.

Открытие 2 сезона МИФТ «Вспомни Первым» прошло в Молодежном центре «Космос» в Королеве, в рамках которого были презентованы новые раунды и мероприятия проекта.

Проект реализуется в рамках трека «Делаю» Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход» и поддержан Министерством информации и молодежной политики Московской области и Международным фиджитал-проектом «Удобный город».

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