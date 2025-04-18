Страшные кадры: сильный пожар вспыхнул в подмосковной квартире

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Сильный пожар произошел в жилом доме в Балашихе

Утром в Балашихе произошел сильный пожар. Загорелась квартира в жилом доме, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

На опубликованных в Сети кадрах видно, как пылает квартира на втором этаже. Черные клубы дыма поднимаются в небо.

На месте уже работают экстренные службы, спасатели воспользовались пожарной лестницей. По предварительным данным, хозяин квартиры погиб.

Ранее в подмосковных Мытищах загорелось складское здание на 1,8 тыс. «квадратов». В ликвидации пожара участвовали 54 сотрудника МЧС и 17 единиц спецтехники.