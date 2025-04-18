Страшные кадры: сильный пожар вспыхнул в подмосковной квартире
Сильный пожар произошел в жилом доме в Балашихе
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Утром в Балашихе произошел сильный пожар. Загорелась квартира в жилом доме, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
На опубликованных в Сети кадрах видно, как пылает квартира на втором этаже. Черные клубы дыма поднимаются в небо.
На месте уже работают экстренные службы, спасатели воспользовались пожарной лестницей. По предварительным данным, хозяин квартиры погиб.
Ранее в подмосковных Мытищах загорелось складское здание на 1,8 тыс. «квадратов». В ликвидации пожара участвовали 54 сотрудника МЧС и 17 единиц спецтехники.