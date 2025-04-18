Ликсутов: предприятия Москвы нарастили выпуск электротехнических устройств

В январе и феврале 2025 года выпуск электротехники в российской столице увеличился практически на 45%. Начали создавать большее количество двигателей, трансформаторов, генераторов, распределительных устройств, контрольно-измерительной аппаратуры, аккумуляторов и кабелей, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно поддерживает строительство новых высокотехнологичных предприятий в различных отраслях», — отметил он.

Благодаря этому удается наращивать создание наукоемких, а также востребованных товаров. По итогам января и февраля текущего года предприятия столицы практически в полтора раза увеличили производство электротехнических изделий, рассказал Ликсутов.

Так, за первые два месяца создали около 170 тыс. светильников, практически 17,5 тыс. отопительных приборов, примерно 16 тыс. устройств сигнализации для транспортной инфраструктуры, добавил заммэра.

Помимо этого, в Москве создали 15,3 тыс. электрических двигателей. Это на 62% больше, чем за то же время в 2024 году.

На 61% увеличился выпуск генераторов постоянного тока. Компании создали около 15,2 тыс. единиц изделий.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов сказал, что в отрасли функционируют около 130 предприятий. Они вносят большой вклад в улучшение технологического суверенитета РФ.

Фирмы изготавливают качественные товары, которые могут составить конкуренцию другим производителям. Создаваемые изделия могут использоваться в промышленности, энергетике, быту, транспорте, а также иных сферах, отметил Гарбузов.

Спрос на продукцию, создаваемую в Москве, увеличивается. В январе–феврале 2025 года в российской столице практически в 2,7 раза возросла отгрузка аккумуляторов, примерно на 20% — кабелей, на 40% увеличилась поставка осветительного оборудования, практически в полтора раза — бытовых приборов, добавил министр правительства столицы.

Фирма «Тайтэн Пауэр Солюшн» занимает все более крепкое положение на рынке. Она может предложить различные инновационные решения для большого количества отраслей.

Например, «Тайтэн Пауэр Солюшн» создала суперконденсаторную систему накопления энергии. Она уже используется на ряде объектов городской инфраструктуры, суммарный объем мощности которой 13,5 МВт.

В 2025 году фирма собирается нарастить выпуск суперконденсаторных систем на 20%. Для этого будет использоваться в том числе новая линия автоматизированного монтажа печатных плат. Он может увеличить скорость производства, а также улучшить качество продукции.

Генеральный директор «Тайтэн Пауэр Солюшн» Владимир Ворожейкин рассказал, что суперконденсаторы считаются перспективным направлением для рынка РФ. При их создании используются инновационные технологии, а также материалы. Благодаря им устройства мощные и надежные.

Ворожейкин добавил, что после того, как западные компании покинули рынок, страна активно занялась импортозамещением. В 2022 году было проблематично предложить решение проблем для дата-центов. Однако в 2023 и 2024 годах удалось создать и внедрить разработку для ЦОД. Теперь удается обезопасить такие объекты от перебоев электричества.

Еще, в соответствии с офсетным контрактом, фирма «Рэнера» начнет создавать тяговые батареи. Их будут использовать в московском транспорте. Создавать ТАБ сможет Гигафабрика, размещенная на «Красной Пахре» в особой экономической зоне «Технополис Москва».

В рамках условий офсета Москва приобретет 155 тыс. тяговых аккумуляторных батарей для электробусов, машин «Москвич» и речных электросудов. Суммарно предприятие будет создавать около 50 тыс. батарей ежегодно. Благодаря этому примерно 40% потребностей рынка РФ будут успешно закрыты.