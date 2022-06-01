РИАМО - 1 июн. В России заработала общая система блокировки спам-звонков и СМС, только за май система уже заблокировала 40 млн нежелательных звонков и СМС, пишет газета «Известия».

Возможность пожаловаться на рекламу, поступившую без согласия абонента, уже появилась на сайтах Федеральной антимонопольной службы, МТС, Tele2 и Мегафон. Вскоре к сервису могут подключиться и другие мобильные операторы. В ФАС также рассказали, что к ним поступало множество жалоб от граждан на спам.

Система работает таким образом, что после обращения клиента номер будет заблокирован у всех участников системы в течение 72 часов. Ошибка при блокировании маловероятна, так как сотовые операторы проводят проверку по количеству обращений, массовости обзвона и другим параметрам. Однако эксперты считают, что необходимо предусмотреть механизм исключения номера из черного списка. Кроме того, новый сервис не решает проблемы постоянной смены номеров мошенников и спамеров.

При блокировке номеров мошенников проверяются такие параметры, как наличие большого количества жалоб на звонки с определенного номера, информация о нем как источнике спама и другие. Специалисты отмечают, что риска блокировки номера, не относящегося к спам-рекламе, нет, даже если на него поступила жалоба. Обращение абонента станет предпосылкой, но оператор обязательно прведет проверку по дополнительным параметрам.

Другой сотовый оператор также утверждает, что риск ошибочной блокировки минимален, так как спам выявляется по ряду технических параметров и других данных. При подозрении номера сверяются со спам-базой по технологии big data, а другая программа проверяет номера при входящем вызове и предупреждает абонентов о том, что они могут быть нежелательны. Кроме того, клиент в любом случае получает уведомление о блокировке.

Заключенные между операторами договоры предусматривают обмен между компаниями информацией о жалобах и проблемах, связанных с несанкционированными звонками клиентам.

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