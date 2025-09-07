Осужденный на пожизненное экс-сенатор Арашуков хочет отпроситься на СВО

Адвокат бывшего сенатора РФ Рауфа Арашукова Эльмар Ализаде рассказал, что Арашуков несколько раз пытался заключить контракт с министерством оброны для отправки в зону спецоперации, но ему отказывали. Об этом сообщает ТАСС .

По словам юриста, Арашуков подал первое заявление, когда сидел в СИЗО «Лефортово».

«После этого он не раз еще предпринимал попытки заключить с Минобороны контракт. Арашуков даже писал обращение к президенту РФ Владимиру Путину», — добавил Ализаде.

Он считает, что проблемой для отправки в зону СВО являются тяжкие статьи, по которым осужден экс-сенатор. Это касается статьи 210 УК РФ «Создание преступной группы». А еще у него пожизненный срок. Таким заключенным обычно приходит отказ от Минобороны.

Рауф и Рауль Арашуковы были задержаны в январе 2019 года. Арашукова-младшего задержали на заседании СовФеда. Семье экс-сенатора принадлежали свыше 90 автомобилей, в том числе Porsche, Mercedes, Lexus и т. д. Рауль Арашуков поручил сыну организовать убийства зампреда общественного молодежного движения «Адэге-Хэсэ» в Карачаево-Черкессии Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Еще они обвинялись в похищении у «Газпрома» свыше 4,4 млрд рублей.