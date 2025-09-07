ВС РФ освободили от ВСУ населенный пункт Хорошее Днепропетровской области

Спецоперация

Фото - © РИА Новости

Российские военнослужащие освободили от бойцов киевского режима населенный пункт Хорошее в Днепропетровской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Село под свой контроль в ходе успешного наступления взяли подразделения «Восточной» группировки войск.

Ранее бойцы подразделений «Южной» группировки войск освободили от украинских сил населенный пункт Марково в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Вооруженные силы РФ продолжают активное наступление в зоне специальной военной операции.