сегодня в 12:42

ВС РФ освободили от украинских сил Марково в Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Населенный пункт взяли под контроль бойцы подразделений «Южной» группировки войск. Во время освобождения Маркова они проявили активные и решительные действия.

Ранее группировка войск «Восток» полностью освободила ДНР в полосе своих действий. Российские войска продвинулись в глубину обороны ВСУ.

Между тем ночью над Россией сбили 92 украинских дрона. Все они были самолетного типа.