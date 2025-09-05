Средства ПВО сбили ночью 92 БПЛА ВСУ над регионами России

сегодня в 07:59

Средства ПВО ликвидировали и перехватили 92 БПЛА ВСУ над регионами РФ. Они были самолетного типа, сообщает Минобороны.

15 беспилотников уничтожили над Брянской областью. 13 ликвидировали над Ростовской, 12 над Тульской, 11 над Калужской, девять над Рязанской.

Восемь украинских беспилотников сбили над Крымом. Семь БПЛА ликвидировали над Воронежской областью.

По пять беспилотников ВСУ ликвидировали над Курской и Орловской областями. По два БПЛА сбили над Липецкой и Белгородской.

По одному беспилотнику ВСУ уничтожили над Черным и Азовским морями.