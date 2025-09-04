Группировка ВС РФ «Восток» завершила освобождение Донецкой Народной Республики в полосе своих действий. Бойцы продвинулись в глубину обороны противника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Новоселовка в Запорожской области. Спецоперация на Украине продолжается.

Также ВС РФ контролируют около половины территории Купянска в Харьковской области. Об этом свидетельствуют кадры, снятые с дрона. На видео запечатлены военнослужащие с российскими флагами в разных частях населенного пункта.

Ранее сообщалось, что российская армия перешла к активным наступательным действиям на ключевых участках СВО. Об этом рассказал военкор Семен Пегов, отметив, что ВС России добились значительного прорыва в боях на территории ДНР.