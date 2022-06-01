РИАМО - 1 июн. С начала текущего года в столичных квартирах успели проверить свыше 691 тыс. газовых приборов, что составляет почти 40% от их общего количества. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Каждый день в мегаполисе газовыми приборами пользуются порядка 1,8 млн семей.

Техобслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования проводят в Москве каждый год.

Узнать точную дату визита мастера можно на сайте «Мосгаза», через Telegram-бот, с помощью голосового помощника «Алиса». Для того, чтобы воспользоваться последним способом, нужно произнести фразу «Алиса, запусти навык Мосгаза» или «Алиса, узнай у Мосгаза дату технического обслуживания».

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