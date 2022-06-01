РИАМО - 1 июн. Градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение предоставить ОАО «РЖД» 2 участка земли на востоке столицы, в том числе под строительство технологической площадки для обслуживания экипировки электропоездов на станции Кусково, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

ОАО «РЖД» предоставят 2 участка - на улице Кусковской и Рассветной аллее - в аренду на 6 лет для реализации проектируемых объектов железнодорожной инфраструктуры.

«Данные земельные участки земельно-правовыми отношениями не обременены, на государственном кадастровом учете не стоят, свободны от объектов капитального строительства», – пояснила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Также Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила разработку проекта планировки территории бывшего бетонного завода в районе Медведково. Там появится ЖК с соцобъектами.

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