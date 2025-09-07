Погода позволит наблюдать лунное затмение на европейской части России

На большей части страны в воскресенье можно будет наблюдать полное лунное затмение, в том числе и на Европейской России, Южном Урале, в Сибири, сообщается на сайте «Метеоновости» .

Лунное затмение — это уникальное астрономическое явление, которое можно увидеть только несколько раз в год. Часто наблюдениям мешают облака, но в воскресенье их будет мало.

Затмение начнется в 18:30 по московскому времени, а закончится в 23:55. Полная фаза этого астрономического явления продлится с 20:30 по 21:52. При этом спутник Земли окрасится в красноватый оттенок.

Как ранее рассказал лектор нижегородского планетария им. Гречко Андрей Антонов, цвет Луны может колебаться от насыщенно-бордового до нежно-алого.

Наблюдать за затмением земного спутника можно и невооруженным глазом. Чтобы детально рассмотреть это явление, можно воспользоваться биноклем, телескопом или фотоаппаратом со съемным объективом, также подойдет и смартфон.

В Москве затмение будет видно над юго-восточным горизонтом. В середине затмения Луна будет на высоте 16 градусов над горизонтом мегаполиса.