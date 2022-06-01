РИАМО - 1 июн. Следственный комитет России предлагает разработать новый порядок регистрации пользователей в соцсетях, чтобы эффективно реагировать на запрещенный контент, сообщила зампредседателя СК РФ Елена Леоненко.

«На наш взгляд, нынешняя система идентификации пользователей не всегда позволяет применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещенный контент, а также предупреждать использование несовершеннолетними подобного рода контента», - рассказала Леоненко РИА Новости.

Она объяснила, что качественный мониторинг контента в интернете и соцсетях необходим для оперативного выявления и блокировки запрещенной информации.

В марте прошлого года Роскомнадзор уже предлагал расширить требования к информации, необходимой для регистрации в соцсетях, при согласии гражданина на обработку данных через информационную систему ведомства. К ней относились ФИО, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, номер телефона, адрес электронной почты.

Позднее от этой идеи отказались, сочтя перечень необходимой информации избыточным.

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