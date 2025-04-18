Кабмин РФ денонсировал соглашение о сотрудничестве в Баренцевом регионе

Своим распоряжением Мишустин отменил действие соглашений о создании Баренцева секретариата и о сотрудничестве в области чрезвычайных ситуаций с Норвегией, Финляндией и Швецией. Эти меры были направлены на развитие международных связей в рамках Совета Баренцева/Евроарктического региона.

В распоряжении упоминается, что 15 ноября 2007 года в Рованиеми и 11 декабря 2008 года в Москве были подписаны соглашения между правительствами стран, входящих в Совет Баренцева/Евроарктического региона. Эти документы касаются сотрудничества в сфере предотвращения, подготовки и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Информация о расторжении вышеуказанного соглашения появилась 18 апреля 2025 года.