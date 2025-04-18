Экс-полковника ФСО арестовали по подозрению в убийстве рабочего в Подмосковье

Полковника ФСО в отставке арестовали по обвинению в убийстве рабочего, который ремонтировал ему баню и делал систему видеонаблюдения в подмосковной деревне Климовка, сообщает Baza .

Во время выполнения работ мужчина поселился в доме подозреваемого. Тревогу забили близкие пропавшего мастера, когда тот перестал выходить на связь.

Полковник не пустил приехавших к нему полицейских. По его словам, мастер был у него дома, но потом уехал.

Подозрения вызвал телефон мужчины, который нашли в жилье офицера. Спустя несколько дней тело мастера обнаружили с колотой раной шеи на свалке в районе кладбища в Степанькове. В суде экс-сотрудника ФСО арестовали.