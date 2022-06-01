РИАМО - 1 июн. С 2011 года жителям столицы удалось решить более 6 млн своих вопросов благодаря сервису «Наш город», сообщает пресс-служба ГКУ «Новые технологии управления».

Сервис пользуется популярностью благодаря простой механике взаимодействия с органами власти и ответственными службами. На сегодняшний день на портале принимают сообщения более чем по 200 темам, а число пользователей превышает 1,8 млн.

По словам заммэра Москвы - руководителя аппарата мэра и правительства столицы Натальи Сергуниной, портал «Наш город» стал незаменимым инструментом, с помощью которого москвичи активно участвуют в жизни города.

«Достаточно отправить фото и описать ситуацию, и система сама определит ответственную службу, после выполнения задачи пользователю придет отчет. Таким образом, горожане помогли решить уже больше 6 млн вопросов», — сказала Наталья Сергунина.

Согласно регламенту, на ответ дается 8 рабочих дней. Портал позволяет жителям самим контролировать качество выполненных работ: они подтверждают или опровергают, что ситуация улажена. Все это можно сделать и в мобильной версии проекта.

За день устраняется около 3 тыс. недочетов. Москвичи чаще всего сообщают о ненадлежащем состоянии дворов. С момента основания портала городские службы решили 780 тыс. подобных ситуаций. Гораздо реже поступают запросы по поводу состояния дорог - их было всего 320 тыс. За 10 лет проблемы с освещением в многоквартирных домах устранили 310 тыс. раз.

В разделе «Результаты работы портала» любой желающий сможет узнать, как благодаря сервису и самим москвичам город меняется к лучшему. Проект постоянно развивается, в нем появляются актуальные разделы, расширяется список тем для жителей ТиНАО, которых совсем недавно тоже подключили к порталу.

Недавно сервису исполнилось 10 лет. С его помощью жителям города перешла значительная часть контрольных полномочий. «Наш город» стал инструментом, с помощью которого москвичи могут добиться реального решения проблем.

В нынешнем году «Наш город» получит обновления. Изменится дизайн портала и мобильного приложения, классификатор проблемных тем станет проще, а использование портала – удобнее.

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