Американская авиация наносит массированные удары по позициям ИГ в Сирии

Пентагон начал операцию после гибели двух военнослужащих США в Пальмире

Американские вооруженные силы начали крупномасштабные авиаудары по объектам террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) на территории Сирии.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на свой источник, в операции задействованы истребители, ударные вертолеты и артиллерия.

Целью ударов, согласно изданию, стали десятки целей в центральной части страны, включая склады с оружием боевиков. В социальных сетях уже распространяются сообщения о взрывах в различных сирийских районах, при этом официальные власти Дамаска пока не комментируют происходящее.

Нынешняя военная операция, по данным американских СМИ, является ответом на инцидент в Пальмире 13 декабря, где в ходе операции против террористов погибли два военнослужащих США и гражданский переводчик.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.