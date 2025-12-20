Названы регионы с наибольшим ростом пенсий

Наибольший прирост пенсий в 2026 году ожидается на Чукотке

Согласно подсчетам РИА Новости , сильнее всего страховая пенсия по старости в России в 2026 году вырастет на Чукотке, где выплата увеличится в среднем на 3,2 тысячи рублей.

За этим регионом в рейтинге по абсолютному приросту следуют Ненецкий автономный округ с доплатой в 2,9 тысячи рублей и Магаданская область, где пенсии вырастут на 2,8 тысячи рублей. Примерно на такую же сумму — 2,8 тысячи рублей — повысятся выплаты на Камчатке. Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа получат прибавку в 2,7 тысячи рублей.

В десятку регионов с наибольшим ростом также вошли Якутия, Мурманская область и Сахалин, где пенсии вырастут на 2,5 тысячи рублей, а также республика Коми с увеличением на 2,4 тысячи рублей.

Общая индексация страховых пенсий для неработающих пенсионеров в следующем году составит 7,6%, что закреплено в федеральном бюджете Социального фонда России.

