Госсекретарь США Марко Рубио на итоговой пресс-конференции определил уникальную роль Вашингтона в украинском кризисе. Он подчеркнул, что, несмотря на масштабную военную помощь Киеву и жесткие санкции против России, Соединенные Штаты остаются единственной страной, способной вести диалог с обеими сторонами конфликта, сообщает РБК .

«Мы не предоставляем оружие России, мы поставляем оружие Украине. Соединенные Штаты не вводят санкции против Украины, санкции введены только в отношении России. И все же мы по-прежнему единственная страна в мире, которая может разговаривать с обеими сторонами», — заявил глава Госдепартамента.

Рубио отметил, что мирное соглашение станет возможным только при взаимной готовности Москвы и Киева к компромиссу. По его словам, задача американской дипломатии состоит не в том, чтобы диктовать условия, а в том, чтобы подтолкнуть стороны к нахождению «общего знаменателя».

«Украинский конфликт можно завершить только путем дипломатического урегулирования, которое предполагает, что обе стороны что-то отдают и что-то приобретают», — добавил госсекретарь.

Он выразил уверенность, что по этому пути «удалось достичь прогресса», однако признал, что «еще многое нужно сделать».

Ранее президент России Владимир Путин высказал мнение, что американский лидер Дональд Трамп искренен в своих усилиях по разрешению конфликта. При этом Москва последовательно осуждает любые поставки западного оружия Украине, рассматривая их как прямое участие в боевых действиях на стороне противника.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.