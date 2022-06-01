РИАМО – 1 июн. В Подмосковье со среды начинаются плановые отключения горячей воды. Информацию о сроках отключения в каждом доме можно посмотреть в сервисе «Яндекса», для этого нужно в поисковой строке ввести «отключение горячей воды», после чего появится поле для адреса, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Горячую воду будут отключать по графику по 31 августа, но не более чем на 2 недели.

Глава министерства энергетики Подмосковья Александр Самарин отметил, что в новых микрорайонах с современными тепловыми пунктами срок отключения горячей воды может уменьшаться до минимально необходимого. В 486 многоквартирных домах горячую воду совсем отключать не будут.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул, что в области нужно своевременно провести профилактику отопительной системы. Задача стоит снизить срок отключения воды до 10 дней. Отключать воду нужно, чтоб провести работы по подготовке к новому осенне-зимнему периоду.

Воробьев также поручал своевременно информировать жителей о сроках отключения воды – и в электронном виде, и в виде объявлений в подъездах.

Жители Московской области могут узнать о сроках отключения горячей воды на интерактивной карте и через Telegram-бот.

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