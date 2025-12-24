Злоумышленники в России стали действовать под видом сотрудников военкоматов

МВД предупредило о новой схеме мошенничества с явкой в военкомат

Мошенники придумали новую схему обмана россиян, используя в своих целях тему взаимодействия с военными комиссариатами. Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России, злоумышленники звонят потенциальным жертвам и представляются сотрудниками военкоматов.

Они заявляют, что для прохода на режимный объект человеку необходима либо повестка, либо специальный пропуск. При этом звонящие утверждают, что повестку пока прислать не могут, поэтому просят для срочного оформления пропуска назвать личные данные, включая паспортные реквизиты и номер СНИЛС. После того как доверчивый гражданин сообщает эту конфиденциальную информацию, мошенники резко прерывают разговор.

В ведомстве подчеркивают, что настоящие сотрудники военных комиссариатов не запрашивают подобную информацию по телефону. Сотрудники МВД призывают граждан проявлять бдительность и никому не сообщать свои персональные данные по телефону.

Для получения повесток или уточнения информации необходимо самостоятельно обращаться в военкомат по месту жительства.

