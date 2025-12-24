Снег и до -7 градусов ожидается в Московском регионе в среду Общество сегодня в 07:13

В Подмосковье и Москве в среду температура прогнозируется от минус 7 до минус 5 градусов, пройдет небольшой снег, по области местами умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.