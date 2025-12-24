Снег и до -7 градусов ожидается в Московском регионе в среду
В Подмосковье и Москве в среду температура прогнозируется от минус 7 до минус 5 градусов, пройдет небольшой снег, по области местами умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Ожидается облачная погода, сохранится гололедица.
Западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст.
Также в регионе объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильной гололедицы, он будет действовать до 21:00 среды.
