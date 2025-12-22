«Желтый» уровень опасности погоды объявили в Московском регионе до 24 декабря
Фото - © Медиасток.рф
«Желтый» уровень опасности погоды объявили в Москве и области с 21:00 22 декабря до 21:00 24 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
В Москве «желтый» уровень опасности погоды объявили из-за гололедно-изморозевого отложения. На дорогах появится сильная гололедица.
В Подмосковье «желтый» уровень опасности погоды объявили с 09:00 24 декабря до 18:00 24 декабря из-за ветра. В некоторых районах области возможна метель.
Также «желтый» уровень опасности погоды действует в Подмосковье с 21:00 22 декабря до 21:00 24 декабря из-за гололедно-изморозевого отложения. На дорогах может образоваться сильная гололедица.
