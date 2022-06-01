РИАМО - 1 июн. В течение 2022 года в столице пройдут работы по текущему ремонту более чем 14 тыс. подъездов многоквартирных домов. В них проведут косметический ремонт, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В план в индивидуальном порядке могут быть включены и другие работы.

«О датах начала ремонта жителей предупредим заранее, соответствующая информация размещается на информационных стендах и в местах общего пользования», - уточнил Бирюков.

Он отметил, что содержанию подъездов в мегаполисе уделяют особое внимание, при ремонте используется единый подход. Например, в список обязательных работ входит покраска входных групп, потолков и стен.

«О датах начала ремонта жителей предупредим заранее, соответствующая информация размещается на информационных стендах и в местах общего пользования», - добавил Бирюков.

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