РИАМО - 31 мая. Новая производственная линия по выпуску гигиенических средств была запущена на подмосковном предприятии группы компании «Хайдженик» в городе Видное. Проект был реализован при поддержке фонда развития промышленности РФ (ФРП РФ), который предоставил инвестору льготный заем по флагманской программе «Проекты развития», сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«Общий объем инвестиций в проект расширения производства группы компаний «Хайдженик» составил 250 млн рублей, из которых 123 млн были получены в виде льготного займа ФРП РФ. Средства были направлены на закупку оборудования новой линии по выпуску женских прокладок мощностью 300 млн изделий в год. Ранее эта продукция изготавливалась в рамках контрактного производства в Европе. Запуск собственной линии в Подмосковье позволит повысить предприятию уровень локализации производства в России», - рассказала заместитель председателя правительства региона – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На собственном производстве группы компаний «Хайдженик» в Видном уровень локализации составляет 35-40%. В планах инвестора довести этот показатель до 70-75% за счет использования отечественной целлюлозы.

«Прокладки Ola! и TerezaLady являются недорогой и качественной альтернативой импортным аналогам. Увеличение уровня локализации позволит снизить себестоимость производства, что отразится и на конечной цене изделий. Полочная цена, например, урологических прокладок после начала собственного производства в Подмосковье может снизиться на 10%», – сказал генеральный директор «Хайдженик» Михаил Срапионов.

Благодаря новой производственной линии общие производственные мощности предприятия по выпуску женских прокладок возрастут до 3,6 млрд изделий в год. По оценкам компании, около 35% отечественного рынка женских прокладок занимают импортные изделия. Подмосковный «Хайдженик» занимает более 12% этого рынка, и в планах у компании довести свою долю до 20%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев представил план «Новая экономика Подмосковья». Он состоит из 7 магистральных пунктов, призванных поддержать граждан и компании, пострадавших от введения экономических санкций.

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