Путин после ВЭФ-2025 прибыл с рабочим визитом в Самару
Кремль показал кадры прибытия Путина в Самару
Вечером 5 сентября самолет российского президента Владимира Путина совершил успешную посадку в Самаре. Российский лидер прибыл в этот город с рабочим визитом, сообщает Кремль.
На опубликованных кадрах видно, как Путин вышел из самолета и спустился с трапа. После этого президент пожал руки встречающей делегации, затем направился в сторону автомобиля.
До прибытия в Самару Путин принимал участие в юбилейном Восточном экономическом форуме, который с 3 по 6 сентября проходит во Владивостоке.
В Самаре Путин планирует провести совещание по вопросам двигателестроения, а также посетить предприятия «ОДК-Кузнецов» и лично встретиться с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.
