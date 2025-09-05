Путин после ВЭФ-2025 прибыл с рабочим визитом в Самару

Вечером 5 сентября самолет российского президента Владимира Путина совершил успешную посадку в Самаре. Российский лидер прибыл в этот город с рабочим визитом, сообщает Кремль .

На опубликованных кадрах видно, как Путин вышел из самолета и спустился с трапа. После этого президент пожал руки встречающей делегации, затем направился в сторону автомобиля.

До прибытия в Самару Путин принимал участие в юбилейном Восточном экономическом форуме, который с 3 по 6 сентября проходит во Владивостоке.

В Самаре Путин планирует провести совещание по вопросам двигателестроения, а также посетить предприятия «ОДК-Кузнецов» и лично встретиться с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

https://t.me/news_kremlin/6321